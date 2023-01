Update am Abend : Streik, Rente - Nein, Doch, Oh!

Also länger arbeiten. Tatsächlich steigt die Zahl der Erwerbstätigen unter den 55- bis 64-Jährigen in Deutschland schon deutlich: von 62 Prozent 2012 auf knapp 72 Prozent im Jahr 2021, wie die Statistiker heute ebenfalls mitteilten. Als Grund gibt das Bundesamt die stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters an. Der Dämpfer bei all der Müh: Mehr arbeitende Ältere würden "kaum kompensieren können, dass die jüngere Bevölkerung abnimmt und es dadurch deutlich weniger Erwerbspersonen in diesen Altersgruppen gibt", erläutert Bundesamt-Experte Frank Schüller mit Blick auf den Fachkräftemangel. Lassen wir's für heute gut sein mit Zahlen und sagen: "Nein! Doch! Oh!"