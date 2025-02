Update am Abend: Riad, bauen und vom Biber lernen

Guten Abend,

Washington spricht von einem "wichtigen Schritt nach vorn", in Moskau ist von nützlichen Gesprächen die Rede, man habe einander zugehört: Viereinhalb Stunden dauert das Treffen der Außenminister beider Staaten in Riad. Inhaltlich wird vereinbart: Unterhändler sollen Friedensgespräche für die Ukraine anbahnen, auch soll daran gearbeitet werden, den Betrieb der diplomatischen Vertretungen wieder zu normalisieren.

Um über einen konkreten Termin für ein Treffen der Staatschefs Donald Trump und Wladimir Putin zu reden, sei es allerdings noch zu früh, sagt Putin-Berater Juri Uschakow. US-Außenminister Marco Rubio erklärt, ein "Telefonat, gefolgt von einem Treffen" reiche nicht, um einen dauerhaften Frieden in der Ukraine zu schaffen.

18.02.2025 | 1:29 min

Moskau zufolge habe die Ukraine zwar das souveräne Recht, der EU beizutreten - eine Aussage, die nicht ganz neu ist. Rubios russischer Amtskollege Sergej Lawrow stellt darüber hinaus aber klar: Ein Nato-Beitritt sei für Russland inakzeptabel, ebenso Nato-Truppen in der Ukraine, selbst wenn es sich dabei um EU-Truppen handele. Und direkte Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj? Nur, wenn er vorher durch Wahlen legitimiert werde. Es sieht nicht so aus, als ob Moskau von seinen Maximalforderungen in der Ukraine abrückt, schreibt unser Korrespondent Sebastian Ehm. Allerdings machten die USA Russland und Lawrow im Handstreich diplomatisch "wieder salonfähig":

In der EU und der Ukraine lösten das Treffen und der US-Alleingang schon vorab Ärger aus. Vertreter der Staatengemeinschaft und Kiews sitzen in Riad nicht mit am Tisch. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) indes sagt im Vorfeld: Man sollte Putin keinen Gefallen tun, "indem wir diese Gespräche größer reden, als sie eigentlich sind".

18.02.2025 | 8:26 min

Baugenehmigungen: So wenig wie zuletzt 2010

Einen Einbruch bei den Baugenehmigungen verkündet heute das Statistische Bundesamt: Knapp 216.000 Wohnungen wurden 2024 genehmigt - 17 Prozent weniger als im Jahr davor und der niedrigste Stand seit 2010. Die Bau-Lobby fordert, Wohnungsbau "endlich zur Chefsache" zu machen, die Bundesregierung verweist auf Förderprogramme. Ursprünglich hatte sie 400.000 neue Wohnungen pro Jahr angepeilt. Die Entwicklung stehe im "krassen Gegensatz" zur Wohnungsnot, bewertet Cyrus de la Rubia, Chefökonom bei der HCOB Bank, die Lage. "Es überrascht, dass dieses Thema im Wahlkampf kaum beachtet wurde."

Libanon: Ärger über Verbleib israelischer Soldaten

Bis heute sollte sich das israelische Militär eigentlich komplett aus dem Südlibanon zurückgezogen haben - so sieht es die Waffenruhe-Vereinbarung mit der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz vor. Das tat sie offenbar weitestgehend - bleibt an fünf strategischen Punkten entlang der Grenze aber vorerst präsent. Es handele sich um eine "vorübergehende Maßnahme" mit einer kleinen Zahl an Soldaten, teilt die Armee mit. Begründung: Die libanesische Armee sei nicht schnell genug nachgerückt.

Der Vereinbarung zufolge sollte sich die Hisbollah aus dem Grenzgebiet zurückziehen und die libanesische Armee zusammen mit Unifil-Friedenstruppen für Sicherheit sorgen. Die Vereinten Nationen mahnen zur Einhaltung: Jede weitere Verzögerung sei ein Verstoß gegen die Resolution. Scharfe Kritik kommt auch aus Beirut: Jede "israelische Anwesenheit auf libanesischem Territorium" werde "als Besatzung betrachtet".

Gesagt

Ob es eben der Papst war oder die Mitarbeiter einer Obdachlosenhilfe (...) Er freute sich ganz einfach an anderen, auch daran, Lebensentwürfen und Denkweisen zu begegnen, die vielleicht nicht seine waren. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den verstorbenen früheren Bundespräsidenten Horst Köhler

Mit einem Staatsakt haben die Spitzen des Staates, Familie und Weggefährten am Vormittag in Berlin Abschied vom früheren Bundespräsidenten Horst Köhler genommen. In seiner Amtszeit habe er gezeigt, dass "ethische Maximen und praktische Politik" zusammengehörten und zusammenpassten, würdigte ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Köhlers Dienst für Deutschland sei auch "eine Verpflichtung, dieses Land in seinem Sinne zu bewahren und als höchst lebenswerten Ort auch für zukünftige Generationen zu erhalten". Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben.

18.02.2025 | 167:35 min

Weitere Schlagzeilen

Champions League: Rückspiel Bayern - Celtic

Aus Gründen der "Belastungssteuerung" musste Bayern München im Abschlusstraining auf Top-Torjäger Harry Kane verzichten - beim Liga-Gipfel gegen Leverkusen hatte er einen Schlag abbekommen. Ob er am Abend beim Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow wieder auf dem Rasen steht, war am Nachmittag noch unklar. Nach dem Hinspiel-Sieg in Schottland wollen die Münchner den Einzug ins Achtelfinale vor heimischer Kulisse perfekt machen - ob's gelingt? Die Partie im Liveticker

Sport : Champions League Die wichtigsten Spiele im Video.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF/AFP

44 Grad - während Deutschland im Eisschrank steckt, leidet Rio de Janeiro unter einer heftigen Hitzewelle. Die Stadtverwaltung rief Stufe 4 von 5 einer neuen Warnskala aus. Die kommenden Tage dürfte es so weitergehen, die gefühlten Temperaturen sollen dabei auf über 50 Grad steigen. In der kommenden Woche starten in der brasilianischen Millionenmetropole die Karnevalsfeiern.

Ein Lichtblick

In Tschechien schaffen Biber, woran Behörden und Naturschützer über Jahre scheitern. Dort sollte ein ehemaliger Truppenübungsplatz renaturiert werden. Ein betonierter Abwasserkanal verhinderte, dass sich das Gelände wieder in sumpfiges Feuchtgebiet verwandelte. Doch die Planungen zogen sich in die Länge. Die fleißigen Nager waren schließlich schneller und bauten, wie es so ihre Art ist: Dämme. Mit Erfolg. Das Ergebnis übertraf sogar die Planungen und sparte den Staat sogar noch Baukosten in Millionenhöhe.

Quelle: dpa

Streaming-Tipps für den Feierabend

Grenzen dicht oder Willkommenskultur? Geht es Arbeitslosen zu gut? Fordern Frauen zu viel? Auf der Couch von Leon Windscheid sitzen zwei Menschen mit zwei Ansichten. Der Psychologe hilft ihnen dabei, sich gegenseitig anzunähern. Klappt das? Jetz zu sehen in drei neuen Folgen in der Mediathek. (à ca. 30 Minuten)

20.02.2025 | 29:00 min

Ein Ausbruch hätte katastrophale Folgen für ganz Europa: Bei Neapel rumort ein unterirdisches Vulkansystem, ein Supervulkan. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Harald Lesch reist zu den Phlegräischen Feldern, um sich selbst ein Bild zu machen.

18.02.2025 | 29:22 min

