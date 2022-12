Update am Morgen : Rilke ist gerettet

Selenskyj: Noch sechs Millionen Ukrainer ohne Strom: Trotz fieberhafter Reparaturen am Elektrizitätsnetz sind in der Ukraine aktuell immer noch rund sechs Millionen Menschen ohne Strom. Selenskyj sagte am Abend. "Die Situation in der Hauptstadt sowie in den Gebieten Winnyzja, Lemberg, Odessa, Chmelnyzkyj und Tscherkassy bleibt sehr schwierig."