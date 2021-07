Die steigenden Inzidenzzahlen in vielen Urlaubsländern werfen natürlich Fragen auf. Eigentlich hat die Bundesregierung klare Kriterien dafür, was ein Risikogebiet so ausmacht: Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 im ersten Schritt, dazu eine Auswertung, ob im betroffenen Gebiet die Gefahr eines "erhöhten Infektionsrisikos" vorliegt.