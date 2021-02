139,6 Milliarden Euro. So groß ist das vom Statistischen Bundesamt bezifferte Minus im Staatshaushalt für 2020. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben den deutschen Staat tief in die roten Zahlen getrieben. Das ist das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Minus seit der Wiedervereinigung. Trotzdem ist die Rezession nicht ganz so schlimm wie erwartet.