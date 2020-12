Seit dem 8. Dezember 2018 gilt ein CDU-Parteitagsbeschluss, der die Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Er musste seitdem zweimal von der Parteispitze bekräftigt werden: einmal am 24. Juni 2019, nach dem Mord an Walter Lübcke, ein weiteres Mal am 7. Februar 2020, nachdem CDU und AfD gemeinsam den FDP-Mann Kemmerich ins Amt des Thüringer Ministerpräsidenten gehoben hatten. "Für die CDU Deutschlands gilt: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD - weder in direkter noch in indirekter Form", heißt es seitdem. Das Prinzip scheint klar, nur mit der Treue hapert's.