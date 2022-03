Das alles ist kein Zufall. Wie "frontal" heute Abend um 21 Uhr berichtet, hat Putins Gazprom offenbar gezielt darauf hingearbeitet, dass Deutschland und die EU in diesem Winter in der Gas-Klemme sitzen. Schon ab April des vergangenen Jahres bot Gazprom keine kurzfristigen Verträge mehr an und füllte die konzerneigenen Gasspeicher hierzulande auch nicht auf. Und so hängt Deutschland akut am russischen Tropf und füllt weiter Putins Kriegskasse.