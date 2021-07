wie bekommt man Bürger dazu, sich impfen zu lassen? Nach dem monatelangen Problem, überhaupt genügend Impfstoff zu haben, wird diese Frage in vielen Ländern Europas immer drängender. Mehr "Impfen-to-Go" und "Drive-in-Impfen" soll es demnächst in Deutschland geben, Politiker kündigen "niedrigschwelligere Angebote" an.