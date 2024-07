Update am Morgen: Stalinismus reloaded in Russland

Bisher hat die schlechte Wasserqualität der Seine den Triathlon-Start bei Olympia verhindert. Am Mittwoch sollen die Triathlon-Wettbewerbe der Frauen und Männer nun endlich stattfinden - "die Ergebnisse der letzten Wasseranalysen wurden als in Ordnung befunden", hieß es in einer Erklärung der Organisatoren am frühen Mittwochmorgen.