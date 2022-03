Es fehlt in Deutschland massiv an Pflegekräften. In der Corona-Zeit wurde der Personalmangel noch mal besonders spürbar. Viele könnten sich zwar einen Job in der Pflege vorstellen, doch gerade die harten Arbeitszeiten wirken oft abschreckend. Gerade für Mütter und Väter sind bestimmte Dienste kaum zu stemmen. In einer Klinik in Recklinghausen dürfen Mitarbeitende in Elternzeit deshalb selbst bestimmen, ob und wann sie arbeiten und so das feste Team unterstützen können: