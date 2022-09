Update am Abend : "Mittelweg" statt Generalmobilmachung

Einerseits sollen in den noch von Russland besetzten ukrainischen Gebieten ab Freitag übereilte Scheinreferenden über einen Beitritt zur Russischen Föderation stattfinden. Auch wenn in der internationalen Gemeinschaft kaum jemand das Ergebnis anerkennen wird: Putin will sich so eine Pseudo-Legitimation für sein weiteres Vorgehen in den Regionen schaffen. Denn etwaige Angriffe auf die annektierten Gebiete wären in seinen Augen dann Attacken auf russisches Territorium. Zugleich will er damit wohl auch den Verhandlungsdruck auf die Ukraine und ihre Verbündeten im Westen erhöhen.