Die Sportwelt zögerte über Tage mit harten Sanktionen, greift jetzt aber immer mehr durch. So rollt der Rubel von Gazprom zwar beim europäischen Fußballverband UEFA zunächst weiter. Doch nach Protesten aus Polen, Tschechien und Schweden, die sich weigerten gegen ein russisches Team bei WM-Play-offs anzutreten, will der Fußball-Weltverband FIFA die Russen nun offenbar doch komplett von dem Wettbewerb ausschließen. An den am kommenden Freitag beginnenden Paralympics sind russische Sportler zwar unter neutraler Fahne weiterhin zugelassen - jetzt hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen dazu aufgerufen, russische, aber auch belarussische Sportler und Funktionäre nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen.