Grün - das ist die traditionelle Farbe, die am St. Patrick's Day getragen wird. Vor allem in den USA werden auch Springbrunnen grün gefärbt und Karten mit grünen Kleeblättern verschickt. Der Brauch erinnert an den "Apostel Irlands", den an diesem Tag Ende des 5. Jahrhunderts gestorbenen Bischof Patrick. Iren, Menschen mit irischen Wurzeln, aber auch eine zunehmende Schar von Anhängern des Brauchs feiern den Nationalheiligen mit Paraden, Volkstanz, traditioneller Musik, Guinness und grünem Bier auf der ganzen Welt, vor allem in den USA.