Am Donnerstag schneit es an den Alpen länger. Sonst gibt es viele Schneeschauer, im Westen und Nordwesten auch Regenschauer. Im Nordosten sind die Schauer seltener, hier scheint oft die Sonne. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West- bis Nordwest, teils mit stürmischen Böen, auf den Bergen und auf den Inseln mit schweren Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus ein Grad an den Alpen und plus 6 Grad am Oberrhein.