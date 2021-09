Heute wurde der Slogan für die Olympischen Winterspiele in Peking bekanntgegeben, die ab dem 4. Februar 2022 stattfinden sollen. Das Motto erinnert an eine von Chinas Staatschef Xi Jinping geprägte Formel, die vor allem in internationalen Reden immer wieder zum "Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit" aufrief. Die Spiele stehen wegen der Menschenrechtsverletzungen in China in der Kritik.