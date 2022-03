Wohnungen in Kiew werden nicht mehr geheizt: Obwohl die Temperaturen in der ukrainischen Hauptstadt gerade nachts noch empfindlich kalt sind, endet die Heizsaison in Kiew wegen des Krieges heute vorzeitig. Das hat die örtliche Militärverwaltung angeordnet. In Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Kultureinrichtungen soll das Abschalten in Absprache mit deren Leitern geregelt werden.