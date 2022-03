Willkommen in Europa: Das Kurzfilmprojekt "The Love Europe Project" zeigt Filme von jungen Kreativen, die einen Einblick in die verschiedenen Leben von Europäer und Europäerinnen geben. In "BABYLON" geht es beispielsweise um eine grenzübergreifende Freundschaft zwischen einer jungen Tschechin und einem deutschen Jungen. (The Love Europe Project, neun Kurzfilme zwischen 9 und 11 Minuten, online verfügbar bis 25.4.2022)