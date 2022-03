okay, ich gebe zu, das Saarland ist nicht der Nabel der Welt. Erst recht nicht in Zeiten von Krieg in Europa. Trotzdem lohnt es sich, mal hinzuschauen, denn in neun Tagen ist dort Wahl. Die erste Landtagswahl in diesem Jahr, die erste mit einem SPD-Kanzler Olaf Scholz, die erste auch mit einem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.