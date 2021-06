Ich möchte heute Morgen keine politische Analyse abgeben, die können Sie hier lesen. Nur ein paar persönliche Worte. Ich bin in Trier in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Weiter weg von der DDR geht kaum. Ich war 14, als die Mauer fiel. Unsere Nachbarn stammten aus West-Berlin und kamen abends mit einer Flasche Sekt vorbei. Das ist das einzige persönliche Erlebnis, das ich mit der Wende verbinde. Später habe ich in Berlin studiert und als junger Radio-Reporter in Brandenburg gearbeitet. In unserer Moma-Redaktion haben wir zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die in der DDR aufgewachsen sind. Wir berichten in unseren Sendungen viel über Ostdeutschland.