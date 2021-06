Wahlkampfendspurt in Sachsen-Anhalt

Haseloff hat im Wahlkampf auf strikte Abgrenzung zur AfD gesetzt. Der Landesverband zählt zu den radikalsten in Deutschland und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Trotzdem ist die rechtsnationale Neigung mancher in der CDU-Landtagsfraktion zur AfD offenkundig. Ein Problem, das bleiben wird, für Haseloff - und für den CDU-Bundesvorsitzenden Laschet. Er muss zeigen, dass er anders als seine Vorgängerin Kramp-Karrenbauer entschieden und durchsetzungsstark Grenzen markiert und verteidigt. Und die werden gerade wieder gedehnt: in Thüringen, wo der frühere Verfassungsschutz-Präsident Maaßen für die CDU antritt, oder bei der "Werte-Union", deren neuer Vorsitzender "bombenfest" CDU-Mitglied sein will, 2017 aber angekündigt hatte, AfD zu wählen. Kurz vor dem Wahltermin hat sich eine Debatte aufgetan zur Wählerstruktur in Ostdeutschland.