Italien kann tun was es will, sein Mafia-Problem wird das Land nicht los. Gelingt den Behörden ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität, steht gleich eine neue Riege von Mafiosi bereit, um in die Fußstapfen der Älteren zu treten. Die Doku "Die Erben der Mafia - Italiens junge Paten" hat die sogenannten "Baby Bosse", ihre Verteidiger und die Einsatzkräfte, die ihnen auf der Spur sind, über Monate begleitet. (Ab sofort in der ZDFinfo-Mediathek)