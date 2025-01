Update am Morgen: Putins Schatten in der Ostsee

Guten Morgen,

es hätte schlimmer kommen können. Als die "Eventin" in der Nacht zu Freitag vor Rügen havarierte, war die Angst vor einer Umweltkatastrophe groß. Denn der Tanker mit rund 100.000 Litern Öl an Bord trieb stundenlang manovrierunfähig in der stürmischen Ostsee. Nach stundenlanger Schleppfahrt bei starkem Wind wurde die "Eventin" vor den Hafen von Sassnitz geschleppt. Das Havariekommando bewertete die Lage als "stabil". Die Gefahr scheint vorerst vorbei - zumindest für die Umwelt.