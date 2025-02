Update am Morgen: Wahlkampf in der "Schlussrunde"

Thematisch wird die Runde nochmal spannend. Es sollen nämlich genau die Themen drankommen, die bislang nicht prominent diskutiert wurden. Was bedeutet: US-Präsident Donald Trumps neue Weltunordnung für Deutschland und Europa. Welche Lösungen haben die Kandidaten für die Klimaerwärmung und was sind ihre Antworten beim Thema Gesundheit? Letzte Einsichten also für Unentschlossene, um 22 Uhr im ZDF. Und ab 21:45 Uhr bei ZDFheute live hier