Es gibt wahrscheinlich wenige Gefühle, die so schön sind, wie das frisch Verliebtsein - vor allem wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Man verbringt die ersten Wochen einer Beziehung am liebsten nur zu zweit im Bett, lernt sich besser kennen. So geht es auch Caro und Yannik in der neuen ZDFneo Comedy-Serie "Ich Dich auch!". Alles ist perfekt - wäre da nur nicht "die Welt da draußen", die ständig in Form von Freund*innen und Familie an die Tür klopft. Eine Serie, die wie geschaffen ist für ein entspanntes Wochenende. (8 Folgen, je 23 bis 26 Minuten)