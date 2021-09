Vor 30 Jahren kam es im sächsischen Hoyerswerda zu rassistischen Neonazi-Ausschreitungen gegen zwei Wohnheime, in denen Vertragsarbeiter und Flüchtlinge lebten. Zu ihrer Sicherheit mussten Dutzende Menschen, die tagelang in den Heimen um ihr Leben fürchteten, am 20. September aus Hoyerswerda gebracht werden. Der Staat kapitulierte vor den Neonazis.