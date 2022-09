Update am Abend : Kämpfer Scholz und sein schwarzer Schatten

530 Millionen - so viele Pakete wurden in Deutschland im letzten Jahr zurückgeschickt. Schätzungsweise 1,3 Milliarden Artikel sind so an die Händler zurückgegangen. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr für 99 Milliarden Euro Waren im Internet bestellt - und jedes vierte Paket komplett oder mit einem Teil der Ware gleich wieder zurückgeschickt. Damit sei Deutschland "Retouren-Europameister", teilten die Forscher der Universität Bamberg mit.