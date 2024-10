Update am Morgen: Olaf Scholz zu Gast in Eldorado

Die Regierungschefs der Länder setzen am Freitag die Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig fort. Am Mittag wollen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) die Ergebnisse der Beratungen vorstellen. Als strittig galten vor allem weitere Maßnahmen in der Asylpolitik und eine Einigung zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks