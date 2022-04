Update am Morgen : Auch in Japan keine Auszeit von der Krise

Guterres besucht Selenskyj in Kiew: UN-Generalsekretär António Guterres setzt seine Vermittlungsreise im Ukraine-Konflikt fort und will heute Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew treffen. Eines der Hauptthemen dürfte wie auch schon beim vorherigen Besuch in Moskau die Lage in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sein, wo ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt sind.