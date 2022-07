Update am Morgen : Mehr Kommunikation wagen

Diese Worte sagte Konrad Adenauer im Juli 1962 zu Beginn seines einwöchigen Staatsbesuchs in Frankreich. In diesem Rahmen kam es in der Kathedrale von Reims zu einem Versprechen: Vor 60 Jahren, am 8. Juli 1962, bekundeten Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle, die höchsten Vertreter der ehemaligen "Erbfeinde", ihren Willen zu einer historischen Zusammenarbeit. Die deutsch-französische Versöhnungsmesse ging in die Geschichte beider Länder ein.