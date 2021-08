60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer: Ab 8 Uhr gibt es deshalb in Berlin verschiedene Veranstaltungen. Die zentrale Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet um 10 Uhr vor der "Kapelle der Versöhnung" statt. Sie können sie bei uns im Livestream verfolgen. Am 13. August 1961 hatte der Bau der Berliner Mauer begonnen, der die deutsch-deutsche Teilung besiegelte. Das Bollwerk war rund 155 Kilometer lang und umschloss den Westteil Berlins. Erst nach mehr als 28 Jahren ging die Teilung mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 zu Ende.