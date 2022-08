"You'll never walk alone" - niemand soll in der Energiekrise alleine gelassen werden, so Scholz' Mantra. Menschen mit geringem Einkommen, aber auch viele Rentnerinnen und Rentner fühlten sich davon in den vergangenen Wochen nicht abgeholt. Vor allem der Plan, die Bevölkerung über die Einkommensteuer zu entlasten, stieß bei Sozialverbänden auf wenig Gegenliebe.