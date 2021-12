Drei der sechs verbliebenen Akw gehen vom Netz: Kurz vor Mitternacht werden die Atomkraftwerke Brokdorf in Schleswig-Holstein, Grundremmingen C in Bayern und Grohnde in Niedersachsen vom Netz gehen. Bis Ende 2022 bleiben dann die Akws Emsland (Niedersachsen), Isar 2 (Bayern) und Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) am Netz.