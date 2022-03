Russische Einheiten in Irpin zurückgeschlagen: Ungeachtet mancher militärischer Erfolge schätzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Situation in seinem Land weiter als angespannt ein. Das sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache auf Telegram. Heute wollen sich Unterhändler der Kiews und Moskaus in Istanbul treffen. Über die Entwicklungen halten wir Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.