Am Freitag regnet es im Südosten, über 300 Meter fällt Schnee. Am Erzgebirge und an den Alpen schneit es anhaltend. Sonst ist es wolkig, in Mecklenburg-Vorpommern länger sonnig. An den Küsten und im Osten weht ein starker Nordwestwind. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 1 und 8 Grad.