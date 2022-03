Statt Kritik am autokratischen Kurs, dürfte es deshalb heute vor allem Eintracht geben: Dass sich Erdogan in der Vermittlerrolle versucht, wird von Deutschland und Europa begrüßt; dass die Türkei Russlands Angriffskrieg sehr schnell und sehr entschlossen verurteilt hat, erst Recht. Mit Scholz und Erdogan treffen sich am Nachmittag in Ankara Zwei, die für den Moment an einem Strang ziehen wollen - für ein Ende des Krieges gegen die Ukraine.