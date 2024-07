Update am Abend: Suche nach "Nachbarn, Partnern, Freunden"

Geheimfavorit Österreich will sich heute Abend den Einzug in das Viertelfinale sichern. Das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick trifft in seinem ersten K.o.-Runden-Spiel auf die Türkei . Spielbeginn ist um 21.00 Uhr in Leipzig. Es dürfte eine besondere Partie für Rangnick sowie die beiden Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Konrad Laimer werden, die allesamt eine Leipziger Vergangenheit haben.