Noch heute spricht Olaf Scholz in Washington mit US-Präsident Joe Biden. Krisentreffen statt klassischem Antrittsbesuch, in doppelter Hinsicht: Es geht um die gemeinsame Haltung gegenüber Russland und um Reparaturen an Deutschlands ramponiertem Image. Zuletzt waren vor allem in den USA Zweifel laut geworden an der Verlässlichkeit Berlins als Bündnispartner, wegen zu großer öffentlicher Zurückhaltung der Bundesregierung.