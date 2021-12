heute ist es also soweit: Olaf Scholz wird zum Bundeskanzler gewählt - zum neunten in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich habe mal überlegt, welche Erinnerungen ich habe an die Machtübergaben. Die erste, die ich bewusst wahrgenommen habe, ist die von Helmut Schmidt an Helmut Kohl 1982. Vor allem an die würdevolle Szene im Bundestag: Nach der Wahl gratuliert der Vorgänger seinem Nachfolger. Händeschütteln, die Niederlage anerkennen - dieses Bild eines friedvollen Machtwechsels hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt.