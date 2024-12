Update am Abend: Scholz in Kiew, Frust bei VW

In der sechsteiligen Seriewird die 17-jährige Ronnie von ihrer Mutter gegen ihren Willen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen. Von Anfang an ist Ronnie klar: Hier wird sie nicht bleiben, sie braucht keine Hilfe. Doch ausgerechnet in den anderen Patientinnen und Patienten findet Ronnie eine Familie von selbsternannten Losern, die sie ermutigen, gesund werden zu wollen. (Sechs Folgen á 15 min)