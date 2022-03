was macht der Krieg? Das ist für viele der Gedanke nach dem Aufwachen seit nun einer Woche, in der Russland in der Ukraine wütet. In diesen sieben Tagen haben die meisten Staaten der Erde begriffen: Putin ist verantwortlich für all das Leid und den Tod so vieler, die in Freiheit leben wollten. Noch nie ist ein Land so eindeutig verurteilt worden, wie Russland durch die Vereinten Nationen. Die Welt wendet sich ab.