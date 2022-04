"Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern." So äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz noch Anfang Februar in der ARD. Damals waren die 100.000 Soldaten, die Russland an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hatten noch eine theoretische Bedrohung, an die viele in der deutschen Politik nicht so recht glauben wollten.