"Euer Kommandeur weint abends auch": Jens Arlt war verantwortlich für die Evakuierung in Kabul. Im Interview spricht der Brigadegeneral über menschliche Abgründe, das Wort "Held" - und Tränen am Ende des Einsatztages.

Mit einem Abschlussappell, dem großen Zapfenstreich und einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin soll heute des Afghanistan-Einsatzes gedacht werden. Wir übertragen den Abschlussappell live gegen 14.30 Uhr.