Niemand kann dem Minister verwehren, diese Meinung zu äußern. Doch stand sein Zitat nicht nur bei der dpa, sondern auch kurzzeitig online auf der Internetseite seines Ministeriums. Ministergespräche dort in voller Länge zu zeigen, ist üblich - doch die AfD klagt dagegen, dass auf diese Weise nicht der Politiker Seehofer, sondern das Ministerium sie als "staatszersetzend" darstellt. Die Klage, die heute in Karlsruhe verhandelt wird, ist eine sogenannte Organklage, also gegen das Verfassungsorgan Bundesinnenminister gerichtet. Dieses Organ sei zur Neutralität verpflichtet, so argumentiert die AfD.