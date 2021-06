Das ZDF berichtet heute in seinen Nachrichtensendungen und dem politischen Magazin Frontal21 über die Hintergründe zum Seilbahnabsturz im italienischen Stresa. Frontal 21 sehen Sie am Dienstagabend um 21 Uhr im ZDF und anschließend jederzeit in der ZDF-Mediathek.

Bildquelle: ZDF