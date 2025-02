Update am Morgen: Schlechter Film? Trumps Rohstoffdeal

Guten Morgen,

es war eine Szene wie aus einem Mafiafilm: US-Finanzminister Scott Bessent schob ein Papier über dem Tisch und verlangte Wolodymyr Selenskyjs Unterschrift. Der ukrainische Präsident weigerte sich. Er wolle das mit seinem Team besprechen. Daraufhin schob Bessent das Papier noch näher an Selenskyj heran. "Sie müssen das wirklich unterschreiben", sagte er. Die Leute in Washington würden sonst sehr verärgert sein. Selenskyj nahm das Papier, unterschrieb es aber nicht. Als der ukrainische Präsident von dem surrealen Schauspiel Mitte Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz im kleinen Kreis erzählte, merkte man ihm die Erschütterung noch an.

Der Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika war aufgetreten wie ein schmieriger Schutzgelderpresser der Mafia. Nur dass Donald Trump Milliarden kassieren will, ohne irgendwelche Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzugeben.

Der erste Entwurf des Vertrages über die Ausbeutung wertvoller Rohstoffe in der Ukraine hätte das Land nach Einschätzung von Experten einen deutlich höheren Anteil an seinem Bruttoinlandsprodukt gekostet als die Reparationsleistungen, die die Siegermächte des Ersten Weltkriegs am 28. Juni 1919 im Versailler Vertrag gegen das Deutsche Reich festschrieben. Wohlgemerkt damals gegen den Aggressor. Diesmal käme der Aggressor Russland vielleicht ungeschoren davon, während das Opfer Ukraine in sittenwidrigem Ausmaß zur Kasse gebeten wird.

27.02.2025 | 2:48 min

Heute nun kommt Wolodymyr Selenskyj ins Weiße Haus, um eine abgespeckte Version des Rohstoffdeals zu unterzeichnen. Die Bedingungen sind immer noch scharf, aber dann hat der US-Präsident wenigstens ein Wirtschaftsinteresse, die Ukraine nicht ganz im Stich zu lassen. Die Sicherheitsgarantien, meint Trump, sollen gefälligst die Europäer übernehmen. Mal sehen, ob auch die Szene heute an einen Film erinnert …

Trotzdem für Sie einen guten Start in den Tag!

Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios Washington

Was heute noch wichtig ist

Erstes Sondierungsgespräch von Union und SPD: Fünf Tage nach der Bundestagswahl loten Verhandlungsdelegationen von CDU und CSU sowie den Sozialdemokraten erstmals die Möglichkeiten zur Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung aus. Bei dem Treffen dürfte es zunächst darum gehen, erste grobe Linien und einen Zeitplan für Koalitionsverhandlungen abzustecken. CDU-Chef Fünf Tage nach der Bundestagswahl loten Verhandlungsdelegationen von CDU und CSU sowie den Sozialdemokraten erstmals die Möglichkeiten zur Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung aus. Bei dem Treffen dürfte es zunächst darum gehen, erste grobe Linien und einen Zeitplan für Koalitionsverhandlungen abzustecken. CDU-Chef Friedrich Merz hatte wiederholt deutlich gemacht, bis Ostern eine Regierung bilden zu wollen. SPD-Chef Lars Klingbeil stellte klar, dass es da keinen Automatismus gebe.

27.02.2025 | 1:21 min

Daten zu Arbeitsmarkt und Inflation: Überspringt die Zahl der Arbeitslosen die Marke von drei Millionen? Im Januar war sie noch knapp darunter geblieben, aber Wirtschaftsflaute und strukturelle Umbrüche belasten den Jobmarkt weiter. Heute legt die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen für Februar vor. Das Statistische Bundesamt wiederum veröffentlicht Zahlen zur : Überspringt die Zahl der Arbeitslosen die Marke von drei Millionen? Im Januar war sie noch knapp darunter geblieben, aber Wirtschaftsflaute und strukturelle Umbrüche belasten den Jobmarkt weiter. Heute legt die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen für Februar vor. Das Statistische Bundesamt wiederum veröffentlicht Zahlen zur Inflation im Februar.

Berufung im Feuerzeug-Fall der Fußball-Bundesliga: Die Auseinandersetzung um den Feuerzeug-Eklat beim Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum geht heute vor dem DFB-Bundesgericht in die Berufung. Hintergrund ist das Urteil des DFB-Sportgerichts im Fall Patrick Drewes - der Bochumer Torhüter war von einem Feuerzeug aus der Berliner Fankurve getroffen worden. Das Sportgericht wertete die Begegnung im ersten Urteil zugunsten von Bochum. Union Berlin, Holstein Kiel und St. Pauli legten Berufung ein - die beiden letztgenannten Clubs befürchten eine mögliche Einflussnahme im Abstiegskampf.

Karneval in Rio: Es ist die wohl größte Party der Welt. In Rio startet heute der Karneval. Die Stadtverwaltung erwartet insgesamt sechs Millionen Menschen in der Stadt. Zehntausende auf den Tribünen und in Logen sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und weltweit verfolgen für gewöhnlich die Umzüge auf dem überdimensionalen Laufsteg. Hunderte Karnevalsgruppen ziehen durch die Straßen der Millionenmetropole. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes heiß hergehen - die Stadt ächzt derzeit unter einer Hitzewelle.

Weitere Schlagzeilen

Zielmarke des Tages

Jakob heißt er und maß in den vergangenen Jahren auch schon stattliche zwölf Meter: Seit 40 Jahren, immer kurz vor Fasching, bauen freiwillige Helfer im oberfränkischen Bischofsgrün einen Riesenschneemann. Heute soll es wieder so weit sein. Ob er zu alter Größe heranwächst? Im vergangenen Jahr war er ausnahmsweise aus Heuballen - es war partout kein Schnee aufzutreiben. Hier im Bild ein älterer Jakob:

Quelle: dpa, nicolas armer

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.02.2025 | 2:01 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag überwiegen die Wolken. Dazu gibt es im Nordwesten und ganz im Süden nur selten, sonst häufig Schauer und Gewitter. Die Temperatur steigt auf Werte von 3 bis 8 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.