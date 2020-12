Befragung der Bundesregierung: Im Bundestag stellt sich ab 13 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen der Abgeordneten. In einer Aktuellen Stunde (15:05 Uhr) geht es dann um die nationale Impfstrategie in der Corona-Pandemie. Sie wird von der Bundesregierung in einer Verordnung festgelegt. Am Abend (18:20 Uhr) steht im Bundestag das Jahressteuergesetz 2020 zur abschließenden Beratung an. Es sieht unter anderem eine Pauschale für Arbeiten im Homeoffice und die Verlängerung steuerfreier Sonderzahlungen vor.