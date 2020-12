Judith Heepe, Pflegedirektorin der Charité, beschreibt die Situation als "so dramatisch, dass ich nachts manchmal gar nicht schlafen kann". Man habe genug Betten. Die Zahl der freien Intensivbetten gilt oft als Messgröße für die Corona-Lage in einer Region. Was jedoch knapp werde, sei das Personal. Viele arbeiteten seit Monaten an der Belastungsgrenze - und die schweren Krankheitsverläufe der vielen Infektionen in den letzten Wochen kommen erst noch auf die Kliniken zu.