Gericht entscheidet über Auslieferung von Julian Assange: Noch sitzt der Wikileaks-Gründer in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Doch die USA würden Assange gerne den Prozess machen. Ihm wird vorgeworfen, der Whistleblowerin Chelsea Manning dabei geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen ihm in den USA bis zu 175 Jahre Haft.