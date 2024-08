Update am Abend: Schnell, einig - und immer noch Ampel

Sexuell aktive Jugendliche in Europa nutzen nach Angaben der WHO deutlich seltener Kondome . Das setze junge Menschen einem hohen Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten aus. Für den Bericht wurden von 2014 bis 2022 alle vier Jahre jeweils Zehntausende 15-Jährige aus 42 Ländern und Regionen in Europa, Zentralasien und Kanada befragt. Fastgab an, beim letzten Sex weder ein Kondom noch die Pille benutzt zu haben.