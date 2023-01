Update am Abend : Mit Randale ins neue Jahr

Wäre es vielleicht doch mal an der Zeit, über - um nicht das böse Wort "Verbot" in den Mund zu nehmen, - irgendeine Art von Reglementierung zu sprechen? Wer Einsatzkräfte angreifen will, tut das in einer Nacht voll Alkohol und Enthemmung, möglicherweise auch ohne Raketen. Dass jede und jeder über 18 kurz vor Silvester solche Geschosse aber einfach im Supermarkt kaufen und dann fast überall zünden kann - wann, wie, und wohin er will, auch in dicht bewohntem Gebiet - ist doch irgendwie absurd.